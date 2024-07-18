Сотрудники гигафабрики Tesla в Германии начали воровать кофейные чашки 

Гигафабрика Tesla, открытая в Германии в 2022 году, была связана с несколькими скандалами. А теперь в списке неудач этой площадки появился еще один неприятный случай.

С момента запуска предприятия европейские экологические активисты устраивали протестные демонстрации, утверждая, что присутствие завода на этой территории нанесло серьезный ущерб природе. А впоследствии на площадке стало регистрироваться в три раза больше аварийных ситуаций, чем на заводе Audi в Ингольштадте, и явно не обрадовало Илона Маска.

Что случилось на гигафабрике в Германии на этот раз? Охрана завода рассказала о краже 65 тысяч единиц имущества предприятия. Но им оказались не сами машины или детали к ним, а кофейные чашки, предназначенные для комнат отдыха персонала.

На собрании персонала менеджер немецкого завода Андре Тьериг заявил присутствующим, что с момента открытия фабрики руководством было заказано 65 тысяч чашек для кофе, но все они бесследно исчезли.

На гигафабрике Tesla в Берлине сейчас работает порядка 12 тысяч сотрудников. И, по словам директора этой площадки, если кражи не прекратятся, компания остановит поставки на этот завод кофейных чашек и других столовых приборов в комнаты для отдыха персонала.

Что интересно, об инциденте с кражей стало известно вскоре после того, как Tesla сократила штат сотрудников этого предприятия примерно на 2 процента в рамках усилий по снижению расходов в глобальном масштабе.