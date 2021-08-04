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Lada Vesta получит новую опцию за 20 тысяч рублей

От: Ростислав Архипов
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В сентябре компания «АвтоВАЗ» собирается перетряхнуть список комплектаций своего флагманского семейства – Vesta. Но наряду с упрощением модель должна обзавестись и рядом обновок, правда окажутся они отнюдь не бесплатными.

Как стало известно журналистам портала «Лада.Онлайн», седан Lada Vesta и универсал Lada Vesta SW в комплектации Comfort предложат с 16-дюймовыми легкосплавными колесами, которые будут доступны в качестве опции. Стоимость комплекта дисков составит 20 тысяч рублей. Сейчас «Весты» в этом исполнении идут с 15-дюймовыми колесами. 

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С началом осени у Lada Vesta также должна появиться более доступная мультимедийная система EnjoY, которая будет отличаться от текущей версии Pro урезанным функционалом и уменьшенным до семи дюймов дисплеем.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что с сентября 2021 года «АвтоВАЗ» упростит ряд комплектаций «Весты», однако на ценах эти изменения не отразятся.  

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