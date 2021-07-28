Семиместная Hyundai Creta станет леворульной и отправится на экспорт

Компания Hyundai совсем недавно вывела в продажу в Индии новый кроссовер Alcazar, который представляет собой 7-местный вариант второго поколения «паркетника» Creta. Автомобиль вызвал ажиотажный спрос на основном рынке и уже готовится к тому, чтобы перестать быть эксклюзивом.

Накануне «растянутую» Creta с левосторонним расположением рулевой колонки заметили в ходе обкатки на дорогах Мексики.

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Hyundai Alcazar в замаскированной машине угадывается безошибочно. Автомобиль выдают характерная решетка радиатора и задние фонари, а также дополнительные окна в задних стойках. Сохранит ли на мексиканском рынке экспортный кросс свое текущее название, пока неизвестно. Не исключено, что автомобиль будет именоваться Creta с определенной приставкой.

Длина Hyundai Alcazar составляет 4500 мм, что на 200 мм больше, чем у 5-местной «Креты». Высота прибавила 40 мм – до 1675 мм (включая рейлинги), а колесная база увеличилась на 150 мм – до 2760 мм.

На индийском рынке кроссовер продают как в 7-, так и 6-местном вариантах компоновки салона. Линейка двигателей этой модели включает в себя полуторалитровый «дизель» мощностью 115 л.с. и 250 Нм, а также 2-литровый бензиновый агрегат на 159 «сил» и 192 Нм.

В продажу в Мексике удлиненная «Крета» поступит в конце 2021 – начале 2022 года. Судя по всему, автомобиль предложат и на других латиноамериканских рынках. В России трехрядную Creta ждать не стоит.