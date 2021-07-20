Семиместный Hyundai Alcazar/Creta вызвал ажиотажный спрос

Компания Hyundai поделилась первыми успехами своего нового семиместного кроссовера Alcazar, прием заказов на который в Индии был дан 10 июня. Предполагалось, что месячный объем предварительных заявок на модель не превысит 5 тысяч 600 единиц, но в итоге удлиненная «Крета» перебила этот показатель в два раза, собрав 11 тысяч предзаказов.

Для предварительного заказа Hyundai Alcazar индийские покупатели должны внести предоплату в размере 250 тысяч рупий или 250 тысяч рублей. При этом стартовая цена «Алказара» составляет 1 миллиона 630 тысяч рупий (почти 1,6 млн рублей по нынешнему курсу).

Главное отличие Hyundai Alcazar от второго поколения Hyundai Creta, недавно ставшего доступным в России, кроется в габаритах. Длина семиместного «паркетника» достигает 4,5 метра, что на 20 см длиннее, чем обычная «Крета», а разница в размере колесной базы составляет 10 см.

7-местный кроссовер предложен в трех комплектациях: Prestige, Platinum и Signature, а также с четырьмя вариантами двигателей. В их число входят бензиновые полуторалитровый и 2-литровый «атмосферники» на 115 и 159 лошадиных сил, «наддувный» мотор на 1,4-литра мощностью 140 л.с., а также 1,5-литровый «турбодизель» на 113 «сил». Каждый может агрегатироваться как «механикой», так и 6-диапазонным «автоматом». Привод – безальтернативный передний.