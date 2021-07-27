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Новый кроссовер Fiat Pulse: появились свежие подробности

От: Алексей Шмидт
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Компания Fiat готовится к расширению линейки SUV, выпуском нового кроссовера Pulse. Автомобиль присоединится к модели 500X, которую продают преимущественно в Европе и США, в то время как «Пульсу» предстоит завоевывать рынки стран Латинской Америки.

Формальная премьера «паркетника» состоялась еще в мае этого года. Параллельно с ним был дан старт голосования за название. В итоге с большим преимуществом (более 64% голосов) победа досталась имени Pulse. Но почему-то технические подробности о модели появились только сейчас.

Оказалось, что с точки зрения «техники» Fiat Pulse представляет собой кросс-версию хэтчбека Fiat Argo. Модели идентичны как с точки зрения пропорций, так и платформы. Основное отличие между автомобилями заключается в наличии у «Пульса» более современной электроники и символически удлиненной колесной базы (+11 мм до 2532 мм). 

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Интерьер у нового кроссовера собственный, не имеющий общих деталей с «Арго». Пока на изображениях показали салон только «топовых» комплектаций кроссовера, которые получат цифровую 7-дюймовую панель приборов и современную «мультимедийку» с тачскрином диагональю 10,1-дюйма. Кроме того, у Pulse будет телематическая система ConnectMe, позволяющая подключаться к машине со смартфона и дистанционно запускать двигатель.

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В базовой комплектации под капот кроссовера установят 1,3-литровую атмосферную «четверку» мощностью 101 лошадиную силу при работе на бензине и 109 л.с. на этаноле. В качестве трансмиссий будут предложены 5-ступенчатая МКП или вариатор.

Альтернативный вариант – турбомотор на 120 «сил», агрегатированный исключительно 6-скоростным «автоматом». Привод во всех версиях – только передний, но у турбо-исполнения Pulse будет электронная имитация блокировки дифференциала (E-Locker).

В продажу в Бразилии Fiat Pulse поступит в сентябре 2021 года. За пределами Латинской Америки этот кроссовер, скорее всего, ждать не стоит. 

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