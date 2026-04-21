На аукцион выставили очень редкий микроавтобус Fiat: он прародитель Multipla

На торги выставили редчайший микроавтобус Fiat 850 Visitor-Bus, разработанный Марчелло Гандини для туринских заводов итальянской компании. Это VIP-автомобиль, который называют предшественником экстравагантного Fiat Multipla (машина, которую традиционно включают в списки самых некрасивых на планете).

Микроавтобус из 70-х представляет собой наполовину стеклянный куб на четырех колесах, больше напоминающий персонажа из мультфильма, нежели машину. Но за этим странным силуэтом скрывается малоизвестный предок Fiat Multipla. Сегодня это один из самых редких автомобилей «Фиат», которые можно приобрести на рынке.

Машина была разработана усилиями Джанни Аньелли (тогдашнего главы Fiat), который хотел использовать туринские заводы компании для публики, представив их как витрину промышленных успехов группы.

Для этого ему нужен был автомобиль, который перевозил бы посетителей между производственными линиями. В результате на свет появился ультраэксклюзивный прототип, выпущенный всего в шести экземплярах. Один из них вот-вот продадут на аукционе.

Мини-шаттл построен на платформе фургона 850 T и оборудован 843-кубовым 4-цилиндровым мотором, выдающим 47 лошадиных сил. В паре с ним работает полуавтоматическая коробка передач Idroconvert.

Максимальная скорость машины составляет от 90 до 100 километров в час (этого было более чем достаточно для коротких поездок между заводскими зданиями).

У автомобиля шесть дверей и шесть мест внутри. Пол ровный, а площадь остекления огромна.

Экземпляр Fiat 850 Visitor-Bus, выставленный на торги компанией Broad Arrow Auctions, «уйдет с молотка» 17 мая. Его оценочная цена на данный момент составляет около 100 тысяч евро (примерно 8,8 миллиона рублей).