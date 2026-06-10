Джереми Кларксон неожиданно похвалил новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda

Фото: Fiat

В середине июня 2024 года компания Fiat представила свой новый кроссовер, которому досталось имя Grande Panda. В продажу такие машины поступили в начале 2025-го и сейчас активно продаются в Европе, поэтому не обратить на них не мог бывший ведущий крупнейших мировых автомобильных шоу Top Gear и Grand Tour Джереми Кларксон.

В своей колонке в журнале «The Times» одиозный британец выпустил статью, в которой рассказал о впечатлениях от тестов Fiat Grande Panda. Причем, если верить его словам, одновременно в его руки попал также Aston Martin Valhalla мощностью 1000 лошадиных сил, который стоит порядка 1 миллиона фунта стерлингов (порядка 100 миллионов рублей). Поэтому он мог сполна оценить контраст между машинами совершенно разных классов.

После истории о старой Fiat Panda, поездить на которой Кларксону удалось в ее нескольких поколениях, британец переключился на современное воплощение этой модели с приставкой к названию «Grande».

Фото: Fiat

По словам авторитетного автожурналиста, одним из самых приятных для него качеств новой «Гранде Панда» стало разумное использование внутреннего пространства. Кларксон подчеркнул, что автомобиль практичен даже несмотря на свои компактные размеры (его длина составляет менее 4-метров).

В частности, это удалось проверить благодаря съемочной группе, состоящей из трех человек, которые со всем оборудованием вместе с Джеззой легко уместились в небольшом кузове.

Фото: The Times

Всю съемочную команду порадовало наличие внутри Grande Panda отсеков для хранения, выполненных из бамбука, а также оригинальных вентиляционных отверстий, и вытянутой передней панели. Даже нестандартный внешний облик кроссовера пришелся Кларксону по вкусу:

«Если бы мне пришлось выбирать между электромобилем и смертью, то я бы выбрал его (Fiat Grande Panda – прим.ред.), потому что он выглядит фантастически».

Фото: Fiat

Этот кроссовер «Фиат» продают не только в электрической модификации, но и в варианте с мягко-гибридной силовой установкой MHEV на базе 1,2-литрового ДВС. Кларксону не понравился его звук и вялый разгон, но зато похвалы удостоилась его топливная экономичность.

На этом плюсы одной из главных новинок Fiat последних лет не закончилась. Британец описал Grande Panda как «невероятно комфортный» автомобиль, добавив, что он «без проблем поглощает неровности на дороге и не сильно подпрыгивает при попадании в ямы».

Кроме того, похоже, его порадовала цена автомобиля. По крайней мере такой вывод можно сделать из этих строчек:

«Многие прохожие смеялись, когда видели, что я еду на гибриде фисташкового цвета, но когда они узнали, сколько он стоит, то быстро замолчали. И даже спросили, есть ли у этой машины другая расцветка».

Обзор нового Fiat Grande Panda, пожалуй, стал одним из самых позитивных со стороны Джереми Кларксона, который известен своим жестким подходом в оценке автомобилей и нелюбовью к современным технологиям, портящим ощущения от вождения.