Новый купеобразный молодежный кроссовер Fiat Grande Panda Fastback показан без маскировки

Алиса Шашкова
Stellantis, владеющий брендом Fiat, работает над тем, чтобы расширить SUV-портфолио бренда и охватить все сегменты рынка. Не так давно в гамму моделей итальянского автопроизводителя вернули имя Panda (с приставкой Grande), а теперь на базе этого вседорожника готовится купе-кроссовер, который собираются назвать Grande Panda Fastback.

Прототипы таких машин уже активно колесят по дорогам Европы. Вот только все они облачены в плотную маскировку. Снять ее с автомобилей накануне решились дизайнеры голландского портала «AutoWeek», опубликовавшие реалистичные рендеры нового «Гранде Панда Фастбэк» без камуфляжа.

Новый Fiat Grande Panda Fastback

Как можно наблюдать на получившихся изображениях, внешне такой автомобиль будет повторять экстерьерные решения Grande Panda в классическом кроссоверном кузове.

Визуальной разницей между машинами в дизайне станет наличие у версии «Фастбэк» ниспадающей линии крыши с заваленными задними стойками кузова, а также иных более спортивных бамперов и других задних фонарей. 

Новый Fiat Grande Panda Fastback

Ожидается, что эта модель будет иметь кузов длиной 4,4 метра, что примерно на 40 см длиннее, чем у существующей Grande Panda. Колесная база также будет увеличена, что приведет к прибавке пространства для задних пассажиров и их багажа. Платформа, вероятно, окажется общей с Citroën C3/C3 Aircross и Opel Frontera.

В качестве силовых агрегатов, по слухам, для нового кросс-купе Fiat будут доступны мягкий гибрид мощностью 145 лошадиных сил и электромотор. Связку последнему составит два варианта батарей: на 44 и 54 кВт/ч, которые обеспечат ему запас хода от 300 до 410 километров. 

Премьера купеобразного кроссовера Grande Panda Fastback может состояться уже в этом году, но в продажу в «Старом Свете» машина поступит не раньше 2027-го.

Фото:AutoWeek

