Fiat раскрыл новый кроссовер Pulse. Он будет конкурентом Chery Tiggo 2 Pro

Компания Fiat опубликовала официальные изображения и технические характеристики нового кроссовера Pusle, которому предстоит конкурировать с популярными «паркетниками» Chery Tiggo 3x (Tiggo 2 Pro) и Volkswagen Nivus (Taigo). Продавать «Пульс» будут на рынках Южной Америки. До дилеров первые кроссоверы доберутся к октябрю 2021 года.

В основе модели лежит платформа MLA. Размер колесной базы автомобиля равен 2532 мм. В базовой комплектации кроссовер предложат покупателям с 1,3-литровым бензиновым атмосферным двигателем Firefly мощностью 109 лошадиных сил и 139 Нм, работающим в паре с 5- или 6-скоростными механическими трансмиссиями.

Впрочем, в качестве основного варианта силового агрегата на бразильском рынке выступит другой мотор: биотопливная литровая «турботройка» GST T3, отдача которой составит 128-131 лошадиную силу и 206 Нм. Ассистировать ей будет вариатор фирмы Aisin. Привод – только передний.

Список оснащения новинки будет включать в себя светодиодные фары и круиз-контроль. Другие подробности о новой модели пока держатся в секрете.