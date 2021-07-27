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Новые кроссоверы Exeed показали дилерам в России

От: Алексей Шмидт
Фото из Instagram @dj_seleznev.

Компания Chery привезла на дилерское мероприятие в Россию новые кроссоверы бренда Exeed, которые вскоре должны пополнить модельный ряд этой китайской премиальной марки на нашем рынке. Судя по отзывам, которые разместили представители российских автосалонов, автомобили произвели на них неплохое впечатление.

Так, например, один из пользователей социальной сети Instagram поделился фотографией с большим кроссовером VX и оставил следующую подпись:

«Модельный ряд Exeed пополнится новыми автомобилями. Старт продаж 3-4 квартал 2021 года. Ждем новинки!».

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Фото из Instagram @miklfon. Обновленный Exeed TXL

Другой участник мероприятия с ником «miklfon» выложил снимок с новым вседорожником Exeed TXL, а также в коротком видео показал компактный кроссовер Exeed LX. 

По неофициальным данным, первым в продажу в России должен поступить обновленный CheryExeed TXL. Запуск модели в реализацию запланирован на октябрь этого года. 

В ноябре ожидается появление на нашем рынке модели Exeed VX, а LX доберется до дилеров не раньше начала весны следующего года. 

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