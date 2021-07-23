«Бомж-комплектацию» новой Lada Vesta FL показали на первых фото 

В конце мая в Сети появились фотографии самой простой комплектации универсала Lada Vesta FL. На тех снимках тестовый прототип имел галогеновые фары, а также упрощенный передний бампер без противотуманных фонарей и датчиков парковки. Теперь же в интернет утекли первые шпионские снимки так называемой «бомж-комплектации» Vesta в кузове седан.

Как видно на фотографиях, опубликованных пабликом «Avtogradnews», базовая комплектация реформенной четырехдверки будет лишена практически всех опций, которые добавятся модели с обновлением. У автомобиля отсутствуют ПТФ («противотуманки»), а также установлены простейшие штампованные колесные диски. При этом зеркала заднего вида выкрашены в черный глянцевый цвет, а на крыше присутствует антенна в виде акульего плавника.

По информации автора снимков, под капотом такой версии новой «Весты» будет установлен 106-сильный двигатель, работающий в связке с 5-ступенчатой «механикой».

Ранее стало известно, что с фейслифтингом «Лада Веста» обзаведется такими современными опциями, как: система бесключевого доступа в салон, передние датчики парковки, омывателя фар, система мониторинга «слепых» зон и кнопка «старт-стоп». Все они, судя по всему, станут прерогативой исключительно «топовых» комплектаций модели.

Производство первых серийных партий Lada Vesta FL должно начаться в конце 2021 года. В продажу автомобили поступят в первой половине следующего года.