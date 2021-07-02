«УАЗ» показал внедорожник из 80-х, который так не пошел в серию

Фото: УАЗ

Пресс-служба Ульяновского автозавода опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографию внедорожника, который так и не добрался до конвейера. Снимок автомобиля был сделан в 80-х годах и был взят из заводского архива «УАЗ».

Показанный на фотографии внедорожник должен был стать обновленной версией модели УАЗ-469. От обычного «уазика» автомобиль отличается дизайном передней части кузова с другой радиаторной решеткой, иным капотом и фарами.

В комментариях пользователи сравнили рестайлинговый 469-й с японскими рамными внедорожниками Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser. Впрочем, большинство комментаторов все же сошлось во мнении, что дизайн классического УАЗ-469 выглядит куда удачнее, чем его обновленной версии.

Характеристики внедорожника на снимке «уазовцы» не уточнили. Обычная модель 469, напомним, комплектуется 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л.с., 4-диапазонной трансмиссией и системой полного привода.