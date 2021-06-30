Новое поколение Renault Logan тестируют в Тольятти

Фото: Avtogradnews

Научно-технический центр «АвтоВАЗа» вывел на тестовые испытания третье поколение седана Renault Logan. Накануне автомобиль был сфотографирован на дорогах Тольятти.

Новый «Логан» присоединился к своему собрату «Сандеро», который первым поступил в распоряжение «вазовского» Научно-технического центра. Производством обеих моделей, как и сейчас, будет заниматься «АвтоВАЗ».

Фото: Avtogradnews

Как пишет сообщество «Avtograd News», кузов тестового Renault Logan был окрашен в комплексе покраски линии B0, а окончательная сборка производилась на спецучастке НТЦ.

Основным отличием российских «Логан» и «Сандеро» свежей генерации станет сохранение прежней линейки двигателей и трансмиссий. Впрочем, по пока неподтвержденным данным, гамма коробок передач моделей всё же может пополниться «роботом» DCT с двумя сцеплениями.

Запуск серийного производства нового поколения Renault Logan и Sandero в России запланирован на 2022 год.