Рестайлинг Renault Duster показали на первых рендерах

Пока в России только начинают набирать обороты продажи второго поколения кроссовера Renault Duster, в Европе эта модель, известная под брендом Dacia, уже готовится пережить рестайлинг. Независимые дизайнеры, взяв за основу опубликованные ранее шпионские фотографии новинки, нарисовали ее первые рендеры.

Фото: “Колёса.ру”

По мнению автомобильных художников, рестайлинг Renault Duster будет включать в себя видоизмененную переднюю часть кузова с новыми фарами, светодиодную Y-образную «начинку» которых компания позаимствует у свежих Logan и Sandero, и другую радиаторную решетку. Бампер, как видно на изображениях, останется без изменений. То же самое можно сказать и о боковинах кроссовера.

А вот корма должна несколько преобразиться, получив абсолютно другие задние фонари с большим рельефом и иным рисунком.

Фото: “Колёса.ру”

О том, как с обновлением измениться техническая часть Duster, пока не сообщается, но, скорее всего, двигатели новинка позаимствует у актуальной модели.

В Европе, напомним, «Дастер» сейчас продают с литровой «турботройкой» TCe и 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe, а также с полуторалитровым «дизелем» DCi. Связку им составляет безальтернативная «механика». По слухам, с рестайлингом к МКПП должна добавиться автоматическая трансмиссия в виде «робота» EDC.

Премьера обновленного Duster в Европе должна состояться уже в ближайшие месяцы.