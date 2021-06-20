Рестайлинг Renault Duster показали на первых рендерах

Пока в России только начинают набирать обороты продажи второго поколения кроссовера Renault Duster, в Европе эта модель, известная под брендом Dacia, уже готовится пережить рестайлинг. Независимые дизайнеры, взяв за основу опубликованные ранее шпионские фотографии новинки, нарисовали ее первые рендеры.
По мнению автомобильных художников, рестайлинг Renault Duster будет включать в себя видоизмененную переднюю часть кузова с новыми фарами, светодиодную Y-образную «начинку» которых компания позаимствует у свежих Logan и Sandero, и другую радиаторную решетку. Бампер, как видно на изображениях, останется без изменений. То же самое можно сказать и о боковинах кроссовера.
А вот корма должна несколько преобразиться, получив абсолютно другие задние фонари с большим рельефом и иным рисунком.
О том, как с обновлением измениться техническая часть Duster, пока не сообщается, но, скорее всего, двигатели новинка позаимствует у актуальной модели.
В Европе, напомним, «Дастер» сейчас продают с литровой «турботройкой» TCe и 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe, а также с полуторалитровым «дизелем» DCi. Связку им составляет безальтернативная «механика». По слухам, с рестайлингом к МКПП должна добавиться автоматическая трансмиссия в виде «робота» EDC.
Премьера обновленного Duster в Европе должна состояться уже в ближайшие месяцы.