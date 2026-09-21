Renault Captur третьего поколения: как он может выглядеть и чем будет оснащаться

Рендер нового Renault Captur 2027

Renault разрабатывает третье поколение Captur, которое должно получить серьезно переработанную внешность и обновленный интерьер. По предварительным данным, премьера состоится в конце 2027 года, а на рынок новый кроссовер выйдет в начале 2028-го.

Напомним, второе поколение Renault Captur дебютировало в 2019 году (не путать эту модель с продававшимся в России Kaptur), а в 2024-м модель пережила масштабное обновление. Компактный кроссовер занимает особое место в B-SUV-сегменте и входит в число наиболее продаваемых моделей в своем классе в Европе.

В основу новой, третьей по счету итерации Captur, как ожидается, ляжет архитектура CMF-B, которая также используется новым Renault Clio шестого поколения. Стилистика машины изменится гораздо сильнее. Независимые рендеры, опубликованные французским изданием «L’argus», продемонстрировали возможное направление дизайна с выразительными изгибами кузова и крупными задними фонарями.

В оформлении передней части ожидаются отличия от Clio. Дневные ходовые огни могут разместиться горизонтально под основными фарами и получить стеклянное оформление, визуально разделяющее капот и бампер. Часть решений может быть позаимствована у концепта Renault Embleme 2024 года.

Рендер нового Renault Captur 2027

Интерьер также должен серьезно измениться. Ориентиром станет новый Clio, от которого Captur может получить информационно-развлекательную систему openR link с двумя горизонтальными экранами и интеграцией приложений Google. Пока неизвестно, войдет ли подобное оснащение в стандартную комплектацию или останется доступным только для более дорогих версий.

Силовая гамма, по предварительным данным, изменится незначительно. Ожидается сохранение 1,8-литрового гибридного двигателя мощностью 160 л.с., 120-сильной системы ECO-G для работы на сжиженном газе и бензине, а также 1,2-литрового TCe на 115 л.с. Последний мотор, однако, может исчезнуть из линейки к 2030 году.

Полностью электрической версии нового Captur пока не ожидается. Renault делает ставку на электрический B-SUV R4, поэтому электромобиль в семействе Captur не планируется.

Если текущие планы французов сохранятся, то третье поколение могут представить уже в конце 2027 года, а его официальные продажи стартуют в начале 2028-го.

Напомним, не так давно Renault расширила свою модельную линейку совершенно новым предложением – легковым пикапом с несущим кузовом, который будет продаваться в развивающихся странах. Машина получила название Niagara и в ближайшее время появится в продаже (сначала в Латинской Америке, а затем и за ее пределами).