Renault Niagara – новый легковой пикап для дачников

Новый пикап Renault Niagara 2026

Renault представила новый пикап Niagara, ориентированный прежде всего на рынок Латинской Америки. Модель сочетает внедорожную направленность с современным оснащением салона и возможностями мультимедийной системы. В линейке предусмотрены версии с полным и передним приводом.

Renault Niagara впервые показали в виде концепта в 2023 году, пообещав, что он будет доступен для развивающихся рынков. А теперь свет увидела серийная версия этой модели, которая практически готова к запуску.

Новый Renault Niagara рассчитан прежде всего на покупателей в Латинской Америке. Французский автопроизводитель сделал ставку на сочетание возможностей автомобиля для поездок по бездорожью, практичности пикапа и оснащения современного легкового автомобиля. В общем всего того, что может быть необходимо местным фермерам.

Длина Niagara составляет 4,94 метра, высота – 1,72 метра. В зависимости от комплектации устанавливаются 17- или 18-дюймовые колеса. Внешность подчеркивают широкие колесные арки, мускулистые боковины и агрессивный силуэт.

В оснащение входят полностью светодиодные фары с функцией приветствия и светодиодные противотуманные фары, интегрированные в передний бампер. Кузов получил защитные элементы цвета Alliance Black, переднюю защиту днища для бездорожья, улучшенные рейлинги на крыше и грузовой отсек.

В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма и центральный дисплей размером 10,1 дюйма. Также предусмотрены электронный рычаг переключения передач, индуктивная зарядка смартфона и атмосферная подсветка с выбором одного из 48 цветов.

Интерьер Renault Niagara 2026

Мультимедийная система OpenR Link получила встроенные сервисы Google. За быстродействие отвечает чип последнего поколения, а голосовое управление дополнено искусственным интеллектом Google Gemini. Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

За дополнительную плату для Niagara доступны панорамная камера с обзором на 360 градусов и система автоматической парковки. В более дорогих комплектациях интерьер получает обивку TOP, подчеркивающую внедорожный характер модели.

Под капотом устанавливается 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель. В версии 4×4 он развивает 160 л.с. и 270 Нм, а в переднеприводном варианте мощность составляет 156 л.с. В зависимости от рынка двигатель может быть адаптирован для работы на природном газе.

Для пикапа будут доступны шестиступенчатая механическая коробка передач и шестиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

Отдельное внимание инженеры Renault уделили шасси Niagara. Особая архитектура получила специально разработанные для модели элементы, а частоту колебаний кузова удалось снизить на 30 процентов. Это должно положительно сказаться на комфорте, уровне вибраций и устойчивости автомобиля при движении по неровным покрытиям.

Можно предположить, что со временем этот пикап, как и многие другие зарубежные новинки, появится в России благодаря схеме «серого» импорта. Ранее это произошло с новыми кроссоверами Duster и Bigster. В таком случае потенциальными покупателями машины почти наверняка окажутся местные дачники.