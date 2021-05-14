Обновленный Duster «засветил» задние фонари

Фото: СocheSpias

В России совсем недавно стартовали продажи второго поколения кроссовера Renault Duster, но в Европе эта же модель под брендом Dacia уже готовится к обновлению. Вслед за фотографией передней части машины, сделанной во время рекламной сессии в начале мая, автомобиль «засветил» задние фонари.

Автомобиль был запечатлен на территории какого-то из европейских заводов. На одном из снимков можно заметить здание, на котором имеется надпись «Continental».

Фото: СocheSpias

Фронтальная часть машины и ее корма традиционно для еще не представленной модели заклеена камуфляжной пленкой, но даже маскировка не мешает рассмотреть основные детали, которые изменятся в Duster с рестайлингом. Судя по фотографии, задние фонари сменят начинку, лишившись крестообразного «прицела». В остальном же корма выглядит так же, как у актуальной модели.

По слухам, с обновлением Dacia Duster вернет себе по крайней мере один вариант автоматической трансмиссии (скорее всего “робот”). Сейчас этот кроссовер продают в Европе исключительно с «механикой».

Напомним, в России второе поколение Renault Duster появилось в марте 2021 года. За автомобиль просят от 980 тысяч рублей.