Гибридный Changan Uni-K с расходом в 1 литр на 100 км готов к выходу в продажу

Гибридный Changan Uni-K. Фото: Autohome

Компания Changan анонсировала премьеру новой версии кроссовера Uni-K. Автомобиль получит гибридный вариант, дебют которого запланирован на конец 2021 года. Главной особенностью «паркетника» станет наличие у него силового агрегата Blue Core iDD.

Технология представляет собой гибридную установку, работающую на базе двух моторов – традиционного двигателя внутреннего сгорания и электрического. В качестве ДВС выступит полуторалитровая «турбочетверка» мощностью 177 лошадиных сил и 260 Нм. Точные характеристики установки не оглашаются. Впрочем, в ходе премьеры Changan рассказала, что ее максимальный крутящий момент может достигать 590 Нм, а емкость батареи составит 30,7 кВт. Это позволит проезжать на одном заряде батареи до 130 километров.

Заявленный расход топлива гибридного Uni-K будет находиться в пределах 1 литра на 100 километров пути. Таким образом, суммарная дальность хода окажется равна 1 тысячи 100 километрам.

Серьезных визуальных изменений у гибридного кроссовера в сравнении с обычным Uni-K не ожидается. Заметить разницу можно будет лишь по наличию у гибрида разъема для «зарядника» и менее агрессивной выхлопной системе.

Гибридный Changan Uni-K. Фото: Autohome

Напомним, обычный кроссовер Uni-K вскоре выйдет на российский рынок. Произойти это должно до конца 2021 года. В Китае за него просят от 157 тысяч 900 юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей по текущему курсу.