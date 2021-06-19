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Новый кроссовер Changan Uni-K впервые заметили в России

От: Алексей Шмидт
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Компания Changan привезла в Россию как минимум один экземпляр нового кроссовера Uni-K. Автомобиль, по всей вероятности направляющийся в представительство китайского бренда в РФ, заметили на эвакуаторе на Московской кольцевой автодороге (МКАД). 

На сделанных шпионских фотографиях виден кроссовер, выкрашенный темно-серый цвет кузова. Скорее всего, «приехавший» в Россию Uni-K предназначен для прохождения сертификационных тестов и демонстрации дилерам. Ранее российский офис «Чанган» в интервью нашим коллегам с портала «Китайские автомобили» обещал начать продажи этого кроссовера в РФ, но точные сроки его запуска называть отказался. На вопрос о конкретной дате прозвучал расплывчатый ответ, в котором выяснилось, что это премьеры новинки стоит ждать не раньше второй половины 2021 года.

Напомним, длина «паркетника» Uni-K составляет 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1700 мм. Размер колесной базы равен 2890 мм. В «Поднебесной» кроссовер комплектуют 2-литровым «наддувным» бензиновым двигателем мощностью 232 лошадиные силы, агрегатированным 8-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Привод можно выбрать как передний, так и полный. В будущем у модели должна появиться гибридная версия. 

За Changan Uni-K в КНР просят от 153 тысяч 900 юаней до 184 тысяч 900 юаней или 1 миллион 735 тысяч рублей – 2 миллиона 85 тысяч рублей по актуальному курсу. 

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