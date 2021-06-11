Стало известно, когда полностью новая «Нива» встанет на конвейер

О проекте нового поколения внедорожника Lada Niva до сих пор официально ничего неизвестно. Ранее в Сети пресс-служба Lada опубликовала скетчи, демонстрирующие примерный дизайн автомобиля, однако позже информацию о том, что внешний вид модели утвержден, опроверг вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Теперь стало известно, когда новая «Нива» встанет на конвейер. Этой информацией поделился новый глава «АвтоВАЗа» Николя Мор.

«Запуск производства новой «Нивы» намечен на 2024-2025 годы», – заявил господин Мор.

Отметим, ранее предполагалось, что выпуск нового поколения Lada Niva, построенного на французской платформе CMF-B, будет организован в 2024 году. При этом премьера модели должна была состояться в 2023-м.

Как уже рассказывал Daily-Motor.Ru, компания «АвтоВАЗ», несмотря на техническое родство будущей Niva NG с автомобилями Renault, будет разрабатывать «Ниву» без участия французов, поскольку у Группы Renault в настоящее время нет такого набора, который позволит построить полноценный внедорожник.