Глава «АвтоВАЗа» взял проект Lada Vesta FL под личный контроль

Ранее мы уже рассказывали о том, что в ходе проверки в апреле 2021 года специальная комиссия обнаружила проблемы с проектом фейслифтинга Lada Vesta. В частности были выявлены недостатки, касающиеся как качестве комплектующих реформенной модели, так и ее финишной сборки.

Согласно новой информации, появившейся в корпоративном Viber-канале «АвтоВАЗа» «На заводе», недавно предприятие в Ижевске, где собирают тестовые Vesta FL посетил новый президент компании Николя Мор. Топ-менеджер оценил мощности завода, побывав в цехах сварки, окраски, сборки, производства пластмассовых изделий и прессовом.

Фото: корпоративное издание “На заводе”

По слухам, Мор также принял участие в нескольких совещаниях, основной темой которой был как раз проект новой «Весты».

Напомним, премьера обновленного семейства Lada Vesta запланирована на 2022 год. С фейслифтингом флагман «АвтоВАЗа» получит перелицованный внешний вид, новый салон, расширенный список опций, а также модернизированную моторную линейку.