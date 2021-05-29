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У седана Aurus Senat появилась версия катафалк

От: Алексей Шмидт
Фото: Aurus

Премиальный седан Aurus Senat, серийное производство которого должно начаться 31 мая, получил необычную версию. Речь идет о модификации катафалк, которую изготовило ФГУП НАМИ, превратив 4-дверку в трехдверный универсал.

Как сообщает паблик «Русский автомобиль», машина получила название Lafet и изготовлена на базе предсерийного варианта седана Senat с серийным номером N0052.

Фотографий автомобиля на сегодняшний день нет, но известно, что его длина составляет те же 5630 мм, что и у его донора в кузове седан. Техническое оснащение также не изменилось. Приводит в движение универсал гибридный силовой агрегат на базе 4,4-литрового бензинового V8, работающего в паре с электромотором, 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Суммарная мощность установки составляет 600 лошадиных сил. 

Серийная сборка люксовых седанов Aurus Senat стартует уже на следующей неделе, 31 мая. Первыми с конвейера предприятия Sollers в Елабуге сойдут автомобили в «топовой» комплектации по цене от 22 миллионов рублей.

Позже наладят производство более «доступных» версий «Сенат», минимальный ценник которых составит 18 миллионов рублей. 

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