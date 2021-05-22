Блогер показал все недостатки подержанного Land Cruiser Prado 120

Фото: скриншот с YouTube

В России принято идеализировать автомобили компании Toyota. Машины этой японской компании россияне хвалят за легендарное качество и надежность, однако порой забывают, что даже у легенд есть положенный срок жизни. YouTube-канал «Клубный сервис» решил развеять миф о бессмертии автомобилей Toyota, загнав на подъемник один из ее знаменитых автомобилей – Land Cruiser Prado в 120-м кузове.

Машиной, попавшей на осмотр, оказался внедорожник с пробегом в 300 тысяч километров, находящийся практически в идеальном состоянии по кузову и салону. Однако то же самое нельзя сказать о его техническом состоянии. Ведущий канала Илья Свиридов, осмотрев днище подержанного «Прадо», пришел к мнению, что время не щадит даже легендарное японское качество.

Так, например, на «раздатке» были обнаружены следы незаводского герметика, а коррозия затронула не только пороги, но и практически все элементы подвески внедорожника. Причем, самое печальное, она оказалась и на раме автомобиля.

В итоге блогер сделал вывод, что это действительно отличная машина, но лишь при двух условиях: если за ней следят как за ребенком или же если она является новой.