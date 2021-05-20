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В Германии продают необычный пикап Lada Niva

От: Алексей Шмидт
Фото: Ooyyo

На онлайн-платформе «Ooyyo» появилось объявление о продаже необычной версии внедорожника Lada Niva в кузове пикап. За автомобиль, находящийся сейчас в Германии (город Гранзе), просят 36 тысяч евро или 3 миллиона 245 тысяч рублей по текущему курсу. 

Разработкой машины занималась немецкая фирма Zubr, которая специализируется на выпуска различных необычных версий автомобилей Lada. Пикап Niva оснастили компактной грузовой платформой, багажником на крыше, установили ему дополнительную заднюю оптику и «кенгурятник», а боковые стекла затонировали.

Фото: Zubr

Машина оборудована 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиные силы (129 Нм). Соответствует ли он экологическому стандарту «Евро-6» продавец в объявлении не указал. Связку мотору составляет 5-ступенчатая «механика» и полный привод со всеми обязательными для “Нивы” внедорожными атрибутами, такими как «раздатка» и блокировка межосевого дифференциала. 

Напомним, официальные поставки автомобилей Lada в Европу прекратились еще в 2019 года из-за ужесточения норм выбросов углекислого газа. Несмотря на это, частные фирмы продолжают ввозить автомобили Lada в страны «Старого Света», сертифицируя машины обходными путями.

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