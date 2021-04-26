Российскую Lada Niva Legend сертифицировали для рынка Англии

Коллаж: Daily-Motor.Ru

Легендарный отечественный внедорожник Lada Niva, который с недавних пор носит в России приставку к названию «Legend», готовится к возвращению на рынок Великобритании. Как стало известно Daily-Motor.Ru, накануне местная фирма Blackhealth Developments оформила на два экземпляра «Нивы Легенд» сертификационные документы, позволяющие начать их продажи в «Туманном Альбионе».

Первыми в Англию привезли обычную 3-дверную «Ниву» и некий «вэн». Что имеется ввиду под вторым, пока неизвестно. Скорее всего речь идет о версии Niva Legend без заднего дивана либо о полурамном грузовике ВИС с надстройкой-фургоном.

Напомним, поставки Lada Niva в Великобританию были остановлены в 2016 году из-за ожесточившихся экологических правил в ЕС. После полного выхода страны из Европейского союза у местных дистрибьюторов вновь появилась возможность ввозить российские внедорожники через оформление индивидуального одобрения.

Примечательно, но в Британии продают леворульный вариант Niva, в то время как все остальные автомобили в этой стране должны иметь правостороннее расположение рулевой колонки.