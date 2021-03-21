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В Германии стартовали продажи Lada Niva Travel. Там она стоит в два раза дороже, чем у нас

От: Алексей Шмидт
Lada Niva Travel в Германии. Фото: Made in Russia GmbH

На рынке Германии начались продажи российских внедорожников Lada Niva Travel. За автомобиль просят от 19 тысяч евро или 1 миллион 685 тысяч рублей по текущему курсу.

Daily-Motor.Ru на этой неделе рассказывал о том, что, несмотря на запрет продаж Lada в Европе из-за жестких экологических норм первая партия российских внедорожников добралась до дилера в Германии. Позже оказалось, что «АвтоВАЗ» к этому проекту имеет лишь опосредованное отношение, а ввозом российских моделей в ЕС занимается сторонняя фирма «Made in Russia GmbH», которой удалось сертифицировать «Ниву» по стандарту «Евро-6» и пройти омологацию по упрощенной процедуре. 

Технические подробности не сообщаются, но они привели к существенному росту цен. В итоге за недавно обновленную Niva Travel в Германии просят почти в два раза больше, чем в России. 

Напомним, в России продажи Lada Niva Travel стартовали 21 января 2021 года. Стоимость базовой комплектации внедорожника составляет от 747 тысяч 900 рублей. 

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