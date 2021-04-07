Новый кроссовер Haval Jolion: производство в России стартовало. Известны технические характеристики

Haval Jolion. Фото: Haval

Тульский завод Haval приступил к производству нового кроссовера Jolion, премьера которого в России состоится уже в ближайшее время. Как стало известно Daily-Motor.Ru, реализация нового китайского «паркетника» стартует в конце весны 2021 года.

Haval Jolion будут предлагать российским покупателям с 1,5-литровым наддувным бензиновым мотором мощностью 143 лошадиные силы и крутящим моментом 210 Нм.

Связку турбированному агрегату составит два типа трансмиссий: 7-скоростной «робот» DCT с двойным сцеплением, которым комплектуют модели F7 и F7x, а также 6-ступенчатая «механика».

В основе модели Jolion лежит платформа L.E.M.O.N. Длина кроссовера составит 4472 мм, а размер его колесной базы будет равен 2700 мм.

Другие подробности относительно новинки Haval обещает раскрыть в ближайшие месяцы. Выпуском этой модели занимается российское предприятие компании, расположенное в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область).