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Dacia тестирует семиместный Grand Duster

От: Михаил Романченко
Dacia Grand Duster. Фото: AutoExpert

Компания Dacia выкатила на первые тестовые испытания удлиненную версию своего бестселлера Duster. Семиместный кроссовер еще не получил названия и пока проходит под кодовым обозначением Project RJI, но, по слухам, может получить имя Grand Duster.

Накануне тестовые мулы обычного и трехрядного Duster были замечены на дорогах Румынии. Семиместный кроссовер, судя по снимкам, будет заметно длиннее своего 5-местного собрата. Еще одним отличием станут задние фонари, которые будут длиннее и расположены вертикально. 

Передняя часть кузова и силуэт сильно похожи на второе поколение Duster, которое сейчас продается на многих международных рынках, в том числе и России. 

Dacia Grand Duster. Фото: AutoExpert

С точки зрения внутренней компоновки серьезной разницы между обычным и удлиненным Duster за исключением дополнительного ряда сидений не ожидается. Семиместная версия будет предложена в начальных комплектациях, в то время как более дорогие версии можно будет выбрать с шестью посадочными местами, где второй ряд будет состоять из двух раздельных кресел. 

Моторная линейка Grand Duster еще не определена, но, скорее всего, в ней главенствовать придется 1,3-литровому бензиновому наддувному агрегату, который выглядит наиболее подходящим кандидатом на эту роль для 7-местной модели. Этот двигатель в Индии выдает 154 лошадиные силы и 250 Нм и способен работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и вариатором. 

Производство трехрядного Dacia Grand Duster должно стартовать в октябре 2021 года. Сборку автомобиля возьмет на себя предприятия Dacia в румынской Питешти. В продажу кроссовер выйдет в конце 2021 – начале 2022 года. 

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