Lada Vesta FL: впервые сфотографирован салон. Там действительно будет планшет

Lada Vesta FL. Фото: Avtograd news / VK

Компания «АвтоВАЗ» продолжает испытания предсерийных версий обновленной модели Lada Vesta FL. Вслед за Сургутом тестовые прототипы вновь выехали на дороги Тольятти, где фотошпионам впервые удалось заглянуть в их салон.

К сожалению, разглядеть главное новшество интерьера новой Vesta (мультимедийную систему) не удалось. Она была бережно прикрыта от посторонних глаз защитным покрывалом. Тем не менее, приглядывающаяся форма дисплея подтверждает, то, о чем ранее ходили только слухи – экран «мультимедии» новой Vesta действительно будет выполнен в форме вертикального планшета.

Lada Vesta FL. Фото: Avtograd news / VK

Напомним, с обновлением изменению подвергнется большинство деталей салона этого семейства. Ожидается появление новых дверных карт, пересмотренной панели приборов и другого блока климат-контроля, заимствованного у Renault Arkana.

О технических переменах пока ничего неизвестно. По слухам, Vesta сохранит актуальную моторную линейку, состоящую из 1,6-литровых бензиновых «атмосферников» на 106 и 113 л.с., а также 1,8-литрового 122-сильного агрегата.

Премьера автомобиля состоится в конце этого – начале следующего года. Продажи стартуют в первой половине 2022 года.