Редкий гусеничный вездеход от «АвтоВАЗа» продают за 890 тыс. рублей

CXM-8 Вега. Фото: «Авито»

Житель Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже редкого вездехода гусеничного типа, выпущенного «АвтоВАЗом». Заявленная стоимость машины – 890 тысяч рублей.

В описании к объявлению на сайте «Авито» владелец машины указал, что автомобиль носит название CXM-8 Вега. Вездеход производили на мощностях «АвтоВАЗа» небольшими партиями в 90-х годах. Автомобили разрабатывались специально для нужд МЧС, но некоторые экземпляры позднее были проданы частным покупателям.

Главной «фишкой» CXM-8 Вега являются гусеницы шириной 500 мм, установленные вместо привычных колес. Кроме того, автомобиль оснащен шарнирно-сочлененной рамой, что позволяет ему демонстрировать выдающиеся результаты на бездорожье.

CXM-8 Вега. Фото: «Авито»

Приводит в движение вездеход мотор от «Жигулей», работающий в связке с коробкой передач от ВАЗ-2108 и системой полного привода от ВАЗ-2121 (Lada Niva).

Максимальная скорость машины составляет 35 километров в час. Грузоподъемность равна 1200 кг.