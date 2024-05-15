Кроссовер Lada, построенный на российской платформе, хотят сделать по максимуму современным

В последние годы «АвтоВАЗ» предпринимает попытки зайти в популярный сегмент кроссоверов, но пока не с собственными моделями, а используя подход «бейдж-инжиниринга», просто меняя шильдики на китайских машинах на свои.

Впрочем, пока эта затея так и не увенчалась успехом, но вскоре кое-что изменится, ведь инженеры Lada готовят совершенно новый кроссовер собственной разработки, который построят на российской платформе.

Недавно стало известно о том, чего можно ожидать от этого перспективного проекта. Информацией о засекреченной модели поделились как сами представители «АвтоВАЗа», так и инсайдеры.

В основу машины должна лечь платформа B/С, известная по популярному семейству Lada Vesta. Но это отнюдь не значит, что новый кроссовер будет выглядеть в точности как Vesta Cross. Слухи из стана «АвтоВАЗа» говорят, что новинка позаимствует у «Весты» исключительно основание кузова, тогда как все кузовные детали для машины спроектируют с нуля.

X-образный стиль, придуманный бывшим дизайнером Lada Стивом Маттином, сохранится, но выштамповки по бокам кузова будут гораздо менее выраженными, чем они есть в той же Vesta.

Как сообщил впоследствии телеграм-канал «Русский автомобиль», в «АвтоВАЗе» решили сделать машину максимально современной и захотели оснастить ее панорамной крышей одного из китайских производителей, ради чего инженерам пришлось вносить изменения в конструкцию ее кузова.

Что касается «техники», то здесь пока ничего толком неизвестно, но слухи говорят о том, что у кроссовера Lada будет еще и современный турбомотор (также китайского производства), сочетающийся с вариатором. Полного привода в машине ждать не стоит – он не предусмотрен возможностями платформы B/C.

В продажу кроссовер Lada, построенный на базе Vesta, должен выйти ориентировочно в 2026-м году.