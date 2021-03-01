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Во сколько обойдется превратить старую «Шниву» в Lada Niva Travel

От: Алексей Шмидт

YouTube-блогер Елена Лисовская опубликовала на своем канале «Лиса рулит» видеоролик, в котором выяснила, возможно ли собственными силами превратить старую Lada/Chevrolet Niva в обновленную Lada Niva Travel, а также назвала затраты на такой гаражный тюнинг.

Старый и новый автомобиль поставили рядом друг с другом и разобрали их передние части кузовов. Как и предполагалось, для того, чтобы навесить на «Шниву» «морду» обновленной Niva Travel придется внести в конструкцию автомобиля множество точечных изменений.

Так, по словам блогера, придется приобрести такие детали, как усилитель бампера, радиаторную рамку (телевизор), кронштейны крепления фар, бамперов и подкрылков и надставки под установку новых крыльев. Кроме того, потребуется проведение слесарных работ. 

Корма, как и ожидалось, по креплениям оказалась идентична старой. Посадочные места под фонари и под бампер в новой Niva Travel совпадают со старой моделью, поэтому серьезных изменений в нее вносить не нужно.

По подсчету Лисовской, переделка старой Lada/Chevrolet Niva в новую Lada Niva Travel обойдется в сумму около 78 тысяч рублей только на запчасти. Затраты на проделанные работы в сервисе составят еще как минимум 60-70 тысяч рублей. 

Во сколько обойдется превратить старую «Шниву» в Lada Niva Travel

Алексей Шмидт - 0
YouTube-блогер Елена Лисовская опубликовала на своем канале «Лиса рулит» видеоролик, в котором выяснила, возможно ли собственными силами превратить старую Lada/Chevrolet Niva в обновленную Lada...
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