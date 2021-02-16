В Германии фанат снял красивую рекламу Lada Niva

Фото: скриншот с Vimeo

Немецкий оператор Шон Монро опубликован на своей странице в сервисе Vimeo видеоролик, озаглавленный как «Реклама Lada 4×4 – Позволь приключению захватить себя», в котором закадровый голос говорит: «Ищи свою судьбу», а когда ты столкнётся с ней, Lada будет твоей опорой».

В описании к видео автор поделился информацией о проекте, сообщив, что он пропитан его страстью к модели Lada 4×4, а также рассказал, что съемки ролика проходили в различных уголках Европы.

В прошлом году этот же внедорожник креативно отрекламировали в Боливии. Сюжет того ролика был построен на диалоге отца и сына, которые собрались в путешествие на обновленной 5-дверной Lada 4×4 Urban.

Отец, до этого ездивший только на старой Niva, собирается в поездку с сыном. Он незнаком с обновленным внедорожником, и взял с собой в дорогу веер, магнитофон, бумажную карту и подушку. В ходе диалога сын убеждает родителя избавиться от каждого из предметов, потому что в новой Lada 4×4 все это уже есть (часть улучшений – дилерские опции).

Напомним, в России название Lada 4×4 в этом году ушло в прошлое. Внедорожнику вернули его исконное имя Lada Niva, которое дополнили приставкой Legend. Цены на 3-дверный вариант «Нивы» начинаются от 599 тысяч рублей.

5-дверная версия внедорожника, показанная в обоих роликах, по слухам, вскоре исчезнет из семейства Niva. Стоимость ее в России стартует с отметки в 644 тысячи 900 рублей.