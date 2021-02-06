Из-за ухода Datsun у «АвтоВАЗа» слишком много сотрудников

Datsun on-DO и mi-DO. Фото: Datsun

В начале февраля в Сети появилась информация о снижении темпов производства автомобилей Lada Granta с 47 до 39 машин в час. Тогда это связывали с объемами выпуска этой модели, но теперь появились новые данные.

Выяснилось, что разница в производительности связана с уходом бренда Datsun из России. До декабря прошлого года это сборочно-кузовное производство выпускало не только Granta, но и модели японского бюджетного бренда – седан on-DO и хэтчбек mi-DO.

Тогда «дыра» в производстве была еще не так заметна благодаря обильным госзаказам, а сборщики СКП Kalina ушли на новогодние каникулы раньше других на «АвтоВАЗе». Но в феврале компании пришлось прибегнуть к официальной корректировке.

Между тем, проблема с персоналом никуда не делась. По данным источника, из-за прекращения производства автомобилей Datsun не у дел остались остались 600 сотрудников завода, которым уже предложили перевестись в другие подразделения предприятия или же вступить в программу сокращения по соглашению сторон, более известную как «пять зарплат», сообщает издание «Нетипичный АвтоВАЗ«.