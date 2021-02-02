Бренды Lada и УАЗ перестанут быть национальными с 2021 года

УАЗ Патриот и Lada Vesta. Фото: открытые источники

Компании «АвтоВАЗ» и «УАЗ» могут с 2021 года утратить статус национального автопрома. Предвестники глобальных перемен – техническое объединение Lada и Dacia, анонсированное ранее Renault Group, а также заморозка проекта «Русский Прадо».

По мнению автора статьи, опубликованной на портале 74.ru, сейчас мы наблюдаем продолжение истории, начавшейся на рубеже веков и в «нулевые» годы 21 века, когда российские предприятия окончательно свернули производство моделей «Москвич», «Волга», украинской «Таврии» и представительских «ЗИЛов». Собственные легковые модели в итоге остались только у компаний «АвтоВАЗ» и «УАЗ», но, похоже, и им предстоит сохраниться только в качестве брендов и заводов.

Сначала компания «УАЗ» отказалась от разработки перспективного кроссовера 3170, сконцентрировав все свои финансовые возможности на новом проекте «Русский Прадо». Но затем свернула и его. Теперь в Ульяновске остается надеяться лишь на запас рыночной прочности уже немолодого «Патриот».

«АвтоВАЗ», в свою очередь, согласился стать полностью подневольным французской группе Renault и вскоре породнится с брендом Dacia, лишившись собственных платформ.

Таким образом, уже через четыре года российский рынок лишится не только устаревших моделей Lada Granta и Lada Niva, но и успешной «Весты». Что до собственного инжиниринга «АвтоВАЗа», то он ограничится лишь надстройками для иностранного шасси и адаптацией машин к российским условиям эксплуатации.