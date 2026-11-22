Неофициальная компьютерная визуализация Toyota Starlet GR

Компания Toyota рассматривает возможность возвращения в строй хэтчбека Starlet, который не предлагался компанией на японском рынке на протяжении почти трех десятилетий. Машина может увидеть свет уже в 2027 году и получить не только практичную базовую версию, но и обзавестись спортивным исполнением от Gazoo Racing с улучшенной управляемостью и динамикой.

Японский журнал Response накануне раскрыл подробности об этом проекте. Инсайдеры известного автомобильного издания утверждают, что возвращение Starlet должно было состояться в 2026 году, но сроки сдвинулись примерно на год вперед.

Если верить неофициальной компьютерной визуализации, подготовленной независимыми дизайнерами, оспортивленная модификация нового Toyota Starlet будет представлять собой спортивный хэтчбек с узкими светодиодными фарами, крупной радиаторной решеткой и вертикальными воздухозаборниками, установленными по краям переднего бампера.

Внешность 5-дверки дополнят расширенные черные крылья, боковые юбки, крупные колесные диски и красные тормозные суппорты.

Крыша будет выполнена в черном цвете и контрастировать с основным оттенком кузова.

Обычный Starlet, по предварительным данным, получит под капот литровый атмосферный 3-цилиндровый мотор на 69 лошадиных сил и вариатор. Привод будет только передним, но полноприводная модификация также может оказаться в повестке.

Длина простого хэтчбека должна составить 3670 мм, ширина 1665 мм, а высота 1520 мм. Колесная база будет равна примерно 2525 мм.

Оспортивленное GR-исполнение должно оказаться шире за счет расширенных колесных арок. Таким машинам, скорее всего, будет предложен 1,3-литровый турбомотор мощностью около 140 лошадиных сил с крутящим моментом примерно 216 Нм. Пару ему составит 6-скоростная МКПП и, возможно, «автомат».

Ранние утечки предполагали, что автомобиль будет 150-сильным, но, скорее всего, эта информация не найдет подтверждения в серийной модели.

Впрочем, даже 140 лошадиных сил для Starlet GR может оказаться достаточно, чтобы хэтчбек чувствовался как динамичный автомобиль. При предполагаемой снаряженной массе около тонны на каждую лошадиную силу придется примерно 7,1 кг веса, что гарантирует маленькой 5-дверке шустрый характер.

Сколько будет стоить автомобиль, пока официально неизвестно, но японские СМИ полагают, что серийный Starlet GR вряд ли окажется дешевле 3 миллионов иен (1,5 млн рублей по текущему курсу). Главным конкурентом этой модели может выступить новый Suzuki Swift Sport, премьера которого должна также состояться в следующем году.