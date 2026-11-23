Неофициальная компьютерная визуализации дизайна обновленного Honda Freed (2028)

Популярный в Японии минивэн Honda Freed может пройти через масштабную модернизацию в 2028 году. Основные изменения, по предварительным сведениям, затронут внешность минивэна, прежде всего оформление передней части. Накануне независимые дизайнеры подготовили компьютерную визуализацию потенциального внешнего облика реформенной модели.

Актуальный Freed сейчас представлен в третьем по счету поколении, которое дебютировало в июне 2024 года. Минивэн сохранил компактные размеры, просторный салон и сдвижные двери с обеих сторон кузова. В этой генерации впервые для модели появилась двухмоторная гибридная установка e:HEV.

На опубликованных японским изданием Response рендерах (заглавное изображение в этой статье) автомобиль сохранил угловатые очертания кузова, крупное остекление и общую архитектуру нынешнего Freed. Основные отличия сосредоточились спереди. Фары стали тоньше, а внутри появились вытянутые по горизонтали светодиодные элементы. По внешним краям расположены изогнутые вверх дневные ходовые огни.

Решетка радиатора приобрела более широкую горизонтальную форму. По обе стороны от эмблемы Honda оказались предусмотрены черные декоративные элементы, визуально объединяющие решетку с фарами. Передний бампер отличился увеличенным нижним воздухозаборником и вертикальными светодиодными блоками по краям, а боковая часть кузова изменилась только за счет новых колесных дисков.

Какими двигателями будут комплектовать рестайлинговый Freed пока неизвестно. В октябре этого года Honda раскрыла название своей гибридной системы нового поколения – Honda Hybrid, которая начнет появляться в моделях марки с 2027 года. В ее основе лежит двухмоторная архитектура, созданная на базе решений актуальной гибридной системы e:HEV.

Цель Honda – улучшить топливную экономичность более чем на 10% по сравнению с гибридами предыдущего поколения. Но в случае с Freed машина и так расходует крайне мало горючего. Так, к примеру, актуальный Honda Freed e:HEV AIR EX с передним приводом и шестиместным салоном расходует в смешанном цикле WLTC всего 25,4 км/л или около 3,9 л на 100 км.

Еще одним важным этапом развития модельной линейки Honda может стать переход на систему ADAS нового поколения, в которой ее машины смогут управляться автономно, включая ускорение, руление на автомагистралях и обычных дорогах. Предполагается, что эта технология может появиться в том числе в новом Freed.

Напомним, сейчас Honda Freed входит в десятку самых популярных автомобилей Японии. По итогам прошлого года эта модель заняла шестое место в общем местном ТОП-е с результатом более 90 тысяч реализованных автомобилей, уступив лишь пятерке представителей компании Toyota.