Mazda достигла рекордной выручки в первом полугодии: новый CX-5 стал главным драйвером продаж

Mazda подвела итоги первого полугодия 2027 финансового года, завершившегося в сентябре 2026-го. Японский автопроизводитель заметно улучшил финансовые показатели и вернулся к операционной и чистой прибыли. Одним из главных факторов роста стали продажи новых моделей, включая CX-5 нового поколения.

За период с апреля по сентябрь выручка Mazda достигла 2,6881 триллиона иен. Это на 20,1% больше, чем за аналогичные шесть месяцев прошлого года, и новый рекорд компании для первого полугодия. Операционная прибыль составила 59,1 миллиарда иен против убытка в 53,8 миллиарда иен годом ранее. Чистая прибыль достигла 44,2 миллиарда иен, тогда как за тот же период предыдущего года Mazda получила убыток в размере 45,2 миллиарда иен.

Глобальные продажи автомобилей за первое полугодие составили 617 тысяч экземпляров, увеличившись на 1% в годовом выражении. Рост отмечен в Японии, Северной Америке, Европе и Китае. Отмечается, что главную роль в успехе сыграл запуск новых моделей, включая CX-5 нового поколения.

Mazda CX-5 остается одним из главных имен на российском авторынке в этом году. Машина входит в десятку самых популярных автомобилей, опережая некоторых китайских конкурентов. «Паркетник» привозят в РФ по схеме параллельного импорта преимущественно из Китая, где цены на него заметно ниже, чем в других странах.

В этом году в продажу на мировом рынке также вышло новое, третье по счету поколение Mazda CX-5, которое стало заметным шагом вперед для этой модели с точки зрения внешнего дизайна и внутреннего оформления.

Кроссовер получил увеличенные размеры, которые положительным образом сказались на его вместительности. Интерьер машины был перекроен кардинальным образом, получив другой руль, сиденья, полностью цифровую комбинацию приборов и планшетный дисплей мультимедийной системы диагональю от 12,9 до 15,6 дюйма.

Цены на новый Mazda CX-5 в Штатах начинаются от 29 тысяч 990 долларов (примерно 2,5 млн российских рублей). В Японии такие кроссоверы стоят заметно дешевле – от 3 миллионов 300 тысяч иен, что эквивалентно сумме приблизительно в 1,7 млн рублей.

Накануне мы рассказывали, что спрос на этот кроссовер на его родине оказался выше ожиданий: срок доставки машин клиентам достиг 2,5 месяца.