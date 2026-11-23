Ural Snow Leopard. Фото: ural.cc

В свое время Ирбитский мотозавод, переживающий сейчас не самые лучшие времена, удивлял не только моделями, ставшими классикой, но и периодически выпускал необычные спецверсии своих мотоциклов. Одной из них в начале 2010-х был Ural Snow Leopard (он же «Снежный барс»). «Урал» получил необычное оформление и оснащение, рассчитанное на эксплуатацию в холодное время года, и предлагался ограниченным тиражом для европейского рынка. Что это был за мотоцикл – в нашем материале.

Спецверсия Ural Snow Leopard появилась к зимнему сезону 2010/2011 годов. Ее можно было легко узнать по белым кузовным панелям, серым элементам шасси и изображению снежного барса на коляске. Покупателям предлагали два исполнения – Retro и Ranger, отличавшиеся оснащением и назначением.

Ural Snow Leopard. Фото: ural.cc

В основе обеих модификаций лежал оппозитный двухцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением. Его рабочий объем составлял 749 куб. см, заявленная мощность достигала 40 л.с., а крутящий момент – 52 Нм. Мотор сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач, дополненной задним ходом. Крутящий момент передавался на заднее колесо посредством карданного вала.

Версия Retro получила более спокойную комплектацию. В нее входили серые сиденья и чехол коляски, ветровое стекло, передний защитный бампер, дополнительная фара, багажник на крышке коляски и канистра из нержавеющей стали. В оформлении использовались белые кузовные панели и серые детали шасси.

Ural Snow Leopard. Фото: ural.cc

Исполнение Ranger создавалось специально для зимних поездок. Помимо ветрового стекла для водителя, оно получило подогрев рукояток руля, лопату, канистру, багажные площадки, дополнительную фару и защитный бампер. В комплекте также шло запасное колесо.

Отдельно ИМЗ предлагал заказчикам выбрать покрышки с учетом условий эксплуатации. Для суровой зимы предназначались шины Heidenau M+S с шипами. Тем, кто собирался ездить по дорогам с более мягким зимним покрытием, предлагались обычные покрышки Heidenau. Запасное колесо также можно было выбрать в обычном или шипованном исполнении.

Тираж Ural Snow Leopard, на бензобаке которого был нанесен перевод этого названия («Снежный барс»), оказался небольшим. Мотоцикл был заявлен для Европы, где в продажу поступило всего 5 экземпляров Snow Leopard Retro и около двадцати машин в исполнении Ranger.

Стартовая цена обеих версий составляла 12 тысяч 900 евро, что эквивалентно на сегодняшний день сумме примерно в 1,2 млн российских рублей.

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о новом мотоцикле Ural Neo 500, в частности сколько он стоит и когда появится в России.