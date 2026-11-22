Немецкий отчет о надежности автомобилей за 2027 год принес неожиданные результаты. Первое место заняла Mazda CX-60, а Tesla Model Y второй год подряд оказалась в самом низу рейтинга. Разница между лидерами и аутсайдерами оказалась весьма заметной.

В исследовании учитывались результаты периодических технических проверок примерно 9,7 миллиона автомобилей. Всего в отчет вошли 109 моделей. Средний показатель серьезных неисправностей для машин возрастом от двух до трех лет составил 6,4%.

Mazda CX-60 показала лучший результат: доля автомобилей с выявленными дефектами составила всего 2,3%. На каждые 100 проверенных кроссоверов приходилось чуть больше двух машин с неисправностями. Второе место досталось Mercedes-Benz GLA с результатом 2,9%, а третьим стал электрический Mazda MX-30, у которого этот показатель оказался равен 3%.

На противоположном конце списка расположилась Tesla Model Y. У нее выявили неисправности в 18,5% случаев. Предпоследнюю строчку занял MG 4 с результатом 16%, а третью с конца – Tesla Model 3, набравшая 12,5%.

Таким образом, все три последние позиции достались электромобилям. Впрочем, это совсем не значит, что все электрокары ненадежны. К примеру, Mazda MX-30 и Audi Q8 e-tron оказались в этом рейтинге среди моделей с хорошими результатами.

В самом TÜV объясняют разницу в результатах особенностями конструкции машин. Среди электромобилей с наиболее низкой долей неисправностей чаще встречаются модели, созданные на базе платформ, изначально рассчитанных на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Как раз эти технические решения, по мнению немецких экспертов, и обеспечивают им более высокую надежность.

У электромобилей, построенных на специализированных электрических платформах, чаще возникают проблемы с элементами подвески – опорами и направляющими шарнирами. Частота подобных неисправностей, как отмечается в отчете, в 24 раза превышает средний уровень. Также претензии возникают к тормозной системе.

Кроме того, далеко не все автопроизводители нашли способы справиться с повышенной массой электрокаров из-за их тяжелых тяговых батарей, что создает сильную нагрузку на тормозные механизмы машины.

Напомним, накануне Дейли-Мотор рассказывал о том, как может поменяться с рестайлингом кроссовер Mazda CX-60, названный в этом исследовании самым надежным автомобилем.