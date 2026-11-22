Несколько дней назад состоялась официальная премьера нового 7-местного кроссовера Honda Avancier, на которой не заметили намек компании на еще одну новую модель, находящуюся в разработке. На одном из слайдов промелькнул автомобиль, накрытый полотном, которым может оказаться новый околопремиальный минивэн бренда. Его премьеру ждут в ближайшие три года.

На тизерном слайде были изображены несколько автомобилей, скрытых черной тканью, поэтому рассмотреть их внешность пока невозможно. Помимо минивэна, среди будущих новинок ожидаются следующие поколения CR-V, Accord и HR-V.

Японские инсайдеры полагают, что новый минивэн займет более высокое положение в модельной линейке Honda, чем снятый с производства Odyssey. Среди его потенциальных соперников уже называют Toyota Alphard и Nissan Elgrand. Машина должна выделиться гибридной системой нового поколения Honda, которая позволит улучшить топливную экономичность в сравнении с предыдущей версией более чем на 30%.

Ожидается, что в салоне новый минивэн Honda получит просторную компоновку с раздельными креслами второго ряда. Для пассажиров могут предусмотреть регулируемые опоры для плеч и ног.

Третий ряд, по слухам, сможет складываться в необычную конфигурацию с сиденьями, обращенными назад. В связке с открытой задней дверью она позволит использовать минивэн в том числе в виде импровизированного кемпера для отдыха на природе.

Технические характеристики новой модели, до премьеры которой остается около трех лет, разумеется, пока не раскрываются. Но учитывая современные системы Honda, которые появляются в ее новых и обновленных моделях, машина почти наверняка получит систему полного привода, систему имитации переключения передач S+ Shift и комплекс водительских ассистентов Honda Sensing 360+.

В салоне машина может обзавестись современной мультимедийной системой и теми же решениями по организации внутреннего убранства, которые были использованы в проекте нового 7-местного кроссовера Avancier.

Куда раньше Honda обновит свой другой популярный минивэн Step WGN, который, как мы рассказывали ранее, может пройти через модернизацию в 2027 году, а затем, в 2028-м, пережить плановую смену генерации.