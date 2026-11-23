Mitsubishi редко попадает в число главных претендентов на звание самого надежного автомобильного бренда. Впрочем, результаты американского исследования JD Power за 2026 год могут кардинально изменить представление об этой марке. По количеству неисправностей она опередила Honda и Mazda, хотя до лидеров рейтинга ей пока далеко.

Исследование JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) оценивает частоту проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей в первые три года эксплуатации. Основной показатель – PP100, то есть количество выявленных неисправностей на 100 машин. Чем меньше значение, тем выше надежность.

В рейтинге 2026 года Mitsubishi набрала 208 PP100. Это позволило ей опередить Mazda с результатом 210 и Honda, у которой зафиксировано 211 проблем на 100 автомобилей. Выше расположились Hyundai (198), Nissan (194), Toyota (185) и Subaru (181). Volkswagen показал значительно худший результат – 301 PP100.

Рейтинг автопроизводителей по количеству неисправностей на каждые 100 выпущенных машин. Инфографика: JD Power

Таким образом, разница с Honda составила три пункта, а с Mazda – два. Однако до Toyota и Subaru дистанция оказалась куда заметнее.

Оценки отдельных моделей в исследовании JD Power отличаются от общего рейтинга брендов. Для этого используется другая шкала – от 1 до 100 баллов, где более высокий результат означает лучшее качество и надежность.

В этом рейтинге Outlander заработал 74 балла в 2023 году, 82 в 2024-м и 75 в 2025-м. Eclipse Cross набрал 83 балла в 2023 году, 81 в 2024-м и 84 в 2022-м. У снятого с производства Mirage результат за 2024 год составил 79 баллов.

На что в основном жалуются обладатели машин компании? Среди основных претензий владельцев Mitsubishi упоминаются сбои мультимедийных систем, проблемы с зарядкой 12-вольтовой батареи у гибридных версий, нестабильная работа двигателя, а также износ заднего дифференциала и втулок подвески. Но жалоб на какие-либо критические неисправности, которые полностью выводят машины из строя, нет.

Напомним, на российском авторынке автомобили Mitsubishi сейчас не представлены официально, но их активно ввозят по схеме «серого» импорта без участия самого автопроизводителя.

Основным предложением для покупателей, судя по числу объявлений, является рамный пикап L200 (свыше 140 публикаций машин без пробега 2026 года выпуска). На втором месте идет кроссовер ASX (около 40 объявлений), а тройку замыкает минивэн Delica D:5 (порядка 20 объявлений).