Спрос на новую Mazda CX-5 в Японии оказался выше ожиданий: сроки поставки достигли 2,5 месяца

Кроссовер Mazda CX-5 сейчас очень популярен в России, но за пределами нашей страны у этой модели уже появилось третье поколение, которое тоже столкнулось с повышенным спросом. В частности, речь идет о японском рынке, где срок ожидания машины уже достиг 2-2,5-месяца. Кроме того, среди местных покупателей таких машин все чаще звучат просьбы вернуть дизельный двигатель, которого модель лишилась в своей свежей генерации.

Третье поколение CX-5 дебютировало в Японии в мае 2026 года и быстро стало бестселлером, что заставило дилеров предупреждать клиентов о необходимости подождать их машины несколько месяцев.

Кроме того, представители японских автосалонов утверждают, что часть покупателей интересуется появлением у модели дизельной модификации, которая была в предыдущих генерациях этой модели, но исчезла в новом.

Возвращение дизеля в CX-5 пока выглядит маловероятным. Старый дизель не подходит по современные нормы выбросов, а разработка и сертификация полностью нового агрегата потребуют от Mazda дополнительных затрат, тогда как глобальный спрос на дизельные легковушки заметно сократился. Так что, скорее всего, автопроизводитель из Хиросимы сделает ставку на другую технологию.

Ранее сообщалось о планах компании выпуска собственной полноценной гибридной системы. Речь идет о силовой установке Skyactiv-Z. Ожидается, что агрегат обеспечит эффективное сгорание топлива в широком диапазоне оборотов и повысит тепловую эффективность.

В его основу может лечь 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который будет работать совместно с электродвигателем и тяговой батареей. Эта схема позволит снизить расход топлива по сравнению с обычной бензиновой версией. Впрочем, окончательные характеристики этой гибридной системы, включая мощность и потребление горючего, пока не раскрываются.

Напомним, в третьем поколении Mazda CX-5 незначительно поменялся внешне, но пережил кардинальную переделку в салоне, которая далеко не всем пришлась по вкусу. Речь идет о появлении на центральной консоли машины большого планшетного сенсорного дисплея, в который были «вшиты» практически все основные функции, в том числе блок управления климат-контролем.

Некоторые пользователи даже сравнивали интерьер кроссовера с тем, что сейчас делает китайская компания Changan, с которой у Mazda заключено сотрудничество по совместному выпуску автомобилей.

Между тем, недавно Дейли-Мотор сообщал, что третье поколение Mazda CX-5 признали одним из самых безопасных кроссоверов в мире.