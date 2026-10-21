Самый популярный автомобиль Кореи показали на концепт-артах в новом поколении

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Kia Sorento

В линейке моделей Kia есть немало кроссоверов, но только несколько из них являются мировыми бестселлерами. Один из таких SUV – Sorento. Этот корейский вседорожник занимает прочное первое место по продажам на родине. За прошлый год он разошелся на местном рынке тиражом, позволившим опередить Hyundai Avante, Kia Carnival и Kia Sportage, но машина постепенно устаревает, и рано или поздно ей потребуется плановая смена поколения. Какие изменения она может принести этой модели, накануне показали цифровые дизайнеры студии.

Первое поколение Kia Sorento дебютировало в 2002 году. Изначально модель выпускалась с рамной конструкцией, но затем превратилась в семейный кроссовер с несущим кузовом. Четвертая генерация появилась в 2020 году, а в 2023-м автомобиль получил масштабное обновление дизайна. Следующим шагом для этой модели является переход в новое, пятое по счету поколение, которое может состояться в ближайшие несколько лет (вероятно, сразу после дебюта нового Sportage).

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Kia Sorento

Судя по тому, как видят этот проект независимые дизайнеры с канала AutoYa, этот семейный кроссовер ждут небольшие перемены по части внешности, которые не станут большим шагом вперед в сравнении с его актуальной генерацией.

Переднюю часть «паркетника» цифровые художники украсили вертикальными светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, а между ними разместили узкую решетку радиатора. Более широкая нижняя секция сформировала дополнительный визуальный акцент, а боковины получили незначительно измененные пропорции.

Авторы концепт-артов также переработали задние боковые окна машины и ее стойки кузова, а корму кроссовера наделили высокими узкими фонарями, которые выполнены в стилистике свежей генерации старшего Kia Telluride.

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Kia Sorento

Технические изменения автомобиля пока засекречены. На корейском рынке нынешний Sorento доступен с бензиновым турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 281 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 194 л.с. Кроме того, покупателям предлагают гибридную версию с 1,6-литровым двигателем внутреннего сгорания. Цены на модель в Южной Корее начинаются от 35,8 млн вон, что эквивалентно сумме в 2,2 млн российских рублей по актуальному курсу.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о Kia Sorento, которому удалось преодолеть пробег в 1 миллион миль (свыше 1,6 млн км) на оригинальном двигателе.