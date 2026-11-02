Sportage шестого поколения: как изменится самый продаваемый автомобиль Kia в мире

Неофициальный рендеринг дизайна Kia Sportage NQ6

Kia приступила к испытаниям Sportage следующего поколения. Кроссовер с заводским индексом NQ6 уже несколько раз был замечен на дорогах Южной Кореи и Европы. Ожидается, что модель получит более угловатый дизайн, обновленный интерьер и серьезные изменения в линейке силовых установок. Каких еще изменений стоит ждать от самого популярного автомобиля Kia в мире? Мы собрали всю известную официально и неофициально информацию об этой модели в один материал.

Первые прототипы будущего Sportage появились в середине 2026 года. По мере продолжения испытаний автомобили стали терять камуфляж, благодаря чему удалось рассмотреть серийные элементы внешности. Судя по шпионским фотографиям и компьютерным визуализациям, кроссовер станет выглядеть массивнее и получит более вертикальные пропорции кузова.

Передняя часть обзаведется новой светотехникой, дизайн которой уже удалось частично рассмотреть на фотографиях прототипа. Также ожидаются переработанные бамперы и более выразительные кузовные панели.

Изменятся и размеры автомобиля. Колесная база увеличится с нынешних 2755 до приблизительно 2790 мм. Дополнительные 35 мм должны улучшить пространство для ног задних пассажиров. Прототипы также получили 20-дюймовые колесные диски, тогда как у нынешнего Sportage максимальный размер составляет 19 дюймов.

В салоне ожидается появление новой мультимедийной системы Pleos Connect, разработанной Hyundai Motor Group. Центральное место займет 17-дюймовый экран, а перед водителем установят новое рулевое колесо. Интерфейс станет частью обновленной цифровой архитектуры Kia.

Наиболее серьезные изменения затронут моторную гамму. По информации корейских инсайдеров, в Южной Корее и Европе Kia планирует отказаться от версий, оснащенных исключительно бензиновыми двигателями. Основу линейки модели там составят мягкие гибриды MHEV и полноценные гибридные модификации HEV.

На вершине семейства расположится подключаемый гибрид PHEV с увеличенной аккумуляторной батареей и более мощным электромотором. Его потенциальный запас хода на электротяге должен достигнуть 100 км. Этого будет достаточно для большинства повседневных поездок без запуска двигателя внутреннего сгорания.

По предварительному графику, новый Sportage сначала появится в Южной Корее. Старт продаж ожидается в третьем квартале 2027 года. На остальные рынки, включая Европу и США, кроссовер должен выйти в 2028 году. Где-то в этот же период машина доберется и до российского авторынка, если к тому времени здесь еще будет легализован параллельный импорт.