Конкурента BMW 7-Series и Mercedes S-Class от Genesis показали в обновленной версии

Неофициальный цифровой рендер обновленного Genesis G90

В Сети появились неофициальные изображения обновленного Genesis G90. Флагманский седан, который в Корее называют конкурентом BMW 7-Series и Mercedes S-Class, готовится к переменам во внешности и оснащении, которые, в теории, могут сделать его более привлекательным для покупателей.

Genesis G90 впервые представили в декабре 2015 года под названием EQ900 для южнокорейского рынка. В 2018 году модель прошла масштабное обновление и получила название G90. Второе поколение флагманского седана дебютировало в ноябре 2021 года. Оно отличилось новым дизайном с двухрядной светотехникой и более современным интерьером.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Genesis G90

Рендеры реформенной 4-дверки подготовила студия NYMammoth на основе просочившихся в интернет шпионских фото автомобиля. Судя по тому, что в итоге вышло, самые заметные изменения в модели коснутся ее передней части. Фирменные двухрядные фары станут тоньше и визуально растянутся почти на всю ширину кузова, а V-образные линии, соединяющие световые элементы с краями капота, сформируют силуэт, напоминающий герб.

Решетка радиатора опустится к нижней части бампера и станет шире. Внутри нее разместится сетка с ромбовидным рисунком, а по бокам появятся хромированные элементы, напоминающие бумеранги.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Genesis G90

Задняя часть нового Genesis G90, вероятно, останется практически без изменений. Двухрядные фонари, проходящие через крышу багажника, и хромированная отделка нижней части бампера будут сохранены.

Интерьер прототипа обновленного Genesis G90

В салоне седана ждут обновления мультимедийной системы и появления дополнительных функций. На шпионских фотографиях прототипа, замеченных во время тестов, машина щеголяла трехсекционной конфигурацией «торпедо», но полноценных снимков внутреннего убранства машины пока нет.

Что касается силовых установок, то здесь кардинальных пертурбаций ждать точно не стоит. Актуальный Genesis G90 в стандартной версии оснащается в Корее 3,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 530 Нм. Более дорогая модификация использует тот же двигатель с 48-вольтовым электрическим нагнетателем. Его отдача составляет 415 л.с. и 549 Нм.

Для обновленного «девяностого» могут предложить подключаемую гибридную силовую установку, но какую конкретно – пока неизвестно.

Немецкие конкуренты этой модели в лице BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class оснащаются подключаемыми гибридными системами, а BMW даже продает полностью электрическую версию «семерки» с индексом i7. Не исключено, что полноценный PHEV-вариант для Genesis G90 станет доступен с выпуском нового поколения этой модели, которое может увидеть свет в конце этого десятилетия.

Между тем, недавно Дейли-Мотор сообщал, что в заводской документации нового Hyundai Tucson нашли рекомендацию использовать бензин премиум-класса.