Первое изображение нового Kia K5 на базе шпионских фото

Рендер рестайлиновой версии Kia K5 (2027)

В модельной линейке Kia есть седан, который напрямую конкурирует с Toyota Camry и Honda Accord. Несмотря на известность оппонентов 4-дверка пользуется неплохим спросом, но, похоже, появления ее нового поколения в ближайшее время можно не ждать. Инсайдеры из Кореи утверждают, что руководство Kia приняло решение продлить жизнь нынешнему поколению K5, ограничившись вторым по счету рестайлингом. Накануне в сети появился первый независимый рендер, демонстрирующий внешность такого автомобиля. Он создавался с оглядкой на шпионские фото прототипов нового K5.

Напомним, Kia K5 перешел в актуальное поколение в конце 2019 года, примерив на себя новую дизайнерскую концепцию и более спортивный силуэт. В 2023-м седан пережил плановый рестайлинг, а теперь его ждет еще одно обновление, которое должно продлить жизненный цикл нынешней генерации машины до 2030 года.

Опубликованное изданием Kindel Auto рендерное изображение нового Kia K5, созданное на базе шпионских фото тестового автомобиля (в заглавии этого материала), обещает реформенному корейскому седану D-класса узкие горизонтальные фары с L-образными дневными ходовыми огнями, концы которых изгибаются вниз. По сравнению с нынешней светотехникой в стиле Star Map («Звездная карта») оформление выглядит более строгим.

В нижней части переднего бампера видны широкий горизонтальный воздухозаборник и прямоугольные отверстия по краям. Дополняют образ новые многоспицевые колесные диски с черными и серебристыми элементами.

Боковой профиль, если верить шпионским фото и рендеру, сохранит характерный для нынешнего K5 силуэт фастбэка. Что касается кормы, то сзади ожидаются вертикальные фонари с графикой, изогнутой под прямым углом. Они придут на смену зигзагообразным элементам нынешней модели. Нечто подобное все могли наблюдать на примере модели Kia K4 и электрифицированных автомобилей марки.

Существенные перемены готовятся и в салоне. Ожидается появление мультимедийной системы Pleos Connect с центральным экраном диагональю 17 дюймов. Корейские СМИ предполагают, что K5 может стать первой серийной моделью Kia с этой системой. Под дисплеем сохранятся физические кнопки управления климатической установкой и мультимедиа, а селектор трансмиссии перенесут на рулевую колонку.

Гибридная версия K5 также получит технические обновления. В ее состав войдет гибридная система следующего поколения от Hyundai Motor Group. Эффективность установки, по слухам, вырастет примерно на 4% относительно нынешнего варианта. Кроме того, автомобиль может получить функцию V2L, позволяющую использовать тяговую батарею для питания внешних устройств.

Премьера нового Kia K5 может состояться уже в течение 2027 года.

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