В сеть утекли подробности о рестайлинге кроссовера Kia EV5

Kia готовит обновление электрического кроссовера EV5. Судя по документам австралийской сертификации, изменения затронут не только техническую часть, но и оснащение салона. Но масштаб внешних доработок, судя по всему, окажется скромным.

Kia EV5 впервые представили в августе 2023 года на автосалоне в Чэнду. Электрический кроссовер построен на платформе E-GMP и изначально разрабатывался с учетом потребностей китайского рынка. Позже модель вышла на другие рынки, включая Австралию и Европу, а сейчас близка к плановому рестайлингу, подробности о котором были раскрыты в австралийских патентных органах.

В документах организации ADR в графе «оснащение» нового Kia EV5 журналисты нашли записи о двух литий-железо-фосфатных батареях емкостью 64,2 и 88,1 кВт/ч, вместе с которыми корейский кроссовер может получить более мощные электромоторы. У переднеприводных версий с одним двигателем отдача вырастет на 15 кВт – до 175 кВт (238 л.с.). Полноприводные модификации с двумя электромоторами прибавят 19 кВт, достигнув 249 кВт (339 л.с.).

Изменится ли запас хода, пока неизвестно. Нынешний EV5 проезжает до 400 км с младшей батареей. Версии с аккумулятором увеличенной емкости демонстрируют дальнобойность на одном заряде от 470 до 555 км в зависимости от комплектации.

Еще одним потенциальным направлением модернизации «паркетника», вероятно, станет подвеска. По предварительным данным, инженеры Kia могут изменить ее настройки, чтобы улучшить управляемость и комфорт движения.

Что касается внешних изменений, то они, судя по всему, будут носить ограниченный характер. В сертификационных документах упоминаются небольшие корректировки дизайна, но признаков серьезной переработки передней и задней светотехники нет. Обновление приблизит EV5 к современному оформлению других моделей марки, включая новый Seltos и модернизированный Stonic.

Оформление салона машины при этом могут перелицевать куда серьезнее экстерьера. Одним из ориентиров для него называют интерьер концепт-кара EV5 WKNDR (показан на иллюстрациях в этой статье) с широким 27-дюймовым экраном, объединяющим мультимедийную систему и дисплей пассажира, а также отдельной 10-дюймовой цифровой приборной панелью. Похожая архитектура применяется в китайской версии Seltos второго поколения.

Информации о том, получит ли аналогичные изменения с рестайлингом корейская и европейская версии Kia EV5, пока нет. Это станет понятно ближе к 2027 году, в течение которого реформенный кроссовер, судя по всему, и собираются представить официально.

Накануне стало известно, как поменяется с новым поколением другой популярный кроссовер Kia – бестеллер Sportage.