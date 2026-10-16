Kia Sportage нового поколения проходит испытания: что изменится в кроссовере

Неофициальный цифровой рендер Kia Sportage нового поколения

Kia приступила к очередной серии испытаний кроссовера Sportage шестого поколения. На дорогах уже заметили сильно замаскированный прототип, который указывает на подготовку масштабного обновления одного из ключевых кроссоверов южнокорейской марки.

Напомним, пятое поколение Kia Sportage дебютировало летом 2021 года, а в 2024 году прошло через плановый рестайлинг. Теперь компания готовится к смене генерации этой модели. По предварительным прогнозам, мировая премьера новинки может состояться в конце 2027 года.

Как может измениться «паркетник» снаружи, накануне продемонстрировали шпионские фотографии его прототипа, заснятого читателями издания Motorionline. Судя по ним, внешность кроссовера переработают с учетом актуального фирменного стиля Kia.

Предполагается, что дизайнеры будут ориентироваться на свежие поколения моделей Telluride и Seltos. На шпионских фотографиях сквозь камуфляж просматриваются более угловатый силуэт и массивная задняя часть, что может свидетельствовать об изменении пропорций кузова, но с уверенностью говорить, что автомобиль станет крупнее, пока слишком рано.

Ряд изменений можно ожидать в салоне машины, но сделать снимки интерьера кроссовера фотошпионам не удалось. Впрочем, скорее всего, перемены будут классическими: новая передняя панель, другой руль, увеличенные цифровые экраны и улучшенные материалы отделки.

А вот где могут произойти куда более существенные изменения, так это в линейке силовых установок. По предварительным данным, для европейского рынка Kia может расширить гамму моторов модели за счет новых мягких гибридов, полноценных гибридных систем и подключаемых гибридов.

Покупателям предложат несколько вариантов электрификации вместо классических двигателей внутреннего сгорания, но в отдельных странах кроссовер продолжат продавать с неэлектрифицированными ДВС.

Sportage следующего поколения также должен получить гибридную систему нового поколения. Ожидается, что она обеспечит увеличение мощности и емкости тяговой батареи. Для подключаемой гибридной версии прогнозируют запас хода на электротяге до 100 км, что даст возможность сильно экономить на топливе, используя для движения только тяговый аккумулятор.

Ранее Дейли-Мотор сообщал о том, что компакт Kia Picanto готовят к третьему по счету рестайлингу.