Самые ненадежные бренды автомобилей по версии британцев: Land Rover, Audi и Jaguar

Британское издание What Car? опубликовало результаты исследования надежности автомобилей, основанного на отзывах владельцев. Среди марок с наиболее низкими итоговыми оценками оказались Land Rover, Audi и Jaguar. Однако результаты заметно различаются в зависимости от конкретной модели: даже внутри одного бренда встречаются автомобили как с очень высокими показателями надежности, так и крайне низким.

Land Rover занял последнее место с результатом 84,9%. Неисправности выявили у 28% автомобилей, чаще всего владельцы жаловались на электрооборудование и кузов. Среди моделей хуже всего показал себя Discovery Sport с оценкой 68,2%. Range Rover Sport, напротив, набрал 96,6%.

Audi получила 85,0%. О поломках сообщили 33% опрошенных владельцев. Наиболее слабые результаты показали гибридный A3 Sportback и предыдущее поколение Q5. В то же время кроссовер Q2 набрал 98,5%, а хетчбэк A1 – 96,4%.

Jaguar занял третье место с оценкой 85,8%. Неисправности обнаружились у 28% автомобилей. Электрический кроссовер I-Pace получил 84,2%, тогда как F-Pace набрал 95,0%, а седан XF — 96,2%.

Volkswagen расположился на четвертой строчке с результатом 85,9%. Владельцы сообщили о проблемах у 28% машин. Больше всего претензий вызвали Tiguan и электрический ID.4, в то время как Polo и T-Roc показали результаты выше 90%.

Fiat и Abarth заняли пятое место с оценкой 86,0%. Неисправности выявили у 23% автомобилей. Среди основных причин обращений в сервис оказались проблемы с аккумулятором, тормозами, коробкой передач и электрооборудованием.

Cupra набрала 87,3%, заняв шестое место. Владельцы 29% автомобилей сообщили о поломках, чаще всего связанных с мультимедийными системами и электрооборудованием. Электрический Born получил 91,7%, а Formentor – 82,3%.

Nissan оказался на седьмой позиции с результатом 87,8%, улучшив положение на пять строчек по сравнению с предыдущим исследованием. Электрический Leaf 2018–2024 годов набрал 95,9%, тогда как предыдущее поколение Qashqai – лишь 74,9%.

Renault заняла восьмое место с оценкой 88,1%. Основная часть жалоб касалась электрооборудования. Лучший результат показал электрический Scenic E-Tech – 97,5%. У прежнего Zoe показатель надежности составил мизерные 79,7%.

Ford получил 88,4%. Примерно четверть владельцев сообщила о неисправностях, среди которых часто встречались проблемы с аккумулятором. Fiesta набрала 95,5%, Mustang Mach-E – 93,8%, Focus 2018–2026 годов – 85,6%.

Mercedes-Benz замкнул первую десятку с результатом 88,6%. Чаще всего владельцы жаловались на электрооборудование и отделку салона. Разница между моделями оказалась значительной: GLE заработал всего 63,7%, а E-Class 2016–2024 годов – 98,7%.

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